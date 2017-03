Sénégal: Caisse d'avance de la mairie de Dakar - Le ministre Mame Mbaye Niang mitraille Khalifa Sall

En conférence de presse tenue à Dakar hier, vendredi 10 mars 2017, le ministre Mame Mbaye Niang, par ailleurs secrétaire général chargé de la jeunesse de l'Apr, a tiré à boulets rouges sur Khalifa Sall dans sa gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui lui vaut un emprisonnement à la prison de Rebeuss.

Pour le responsable apériste, le maire de Dakar est bien coupable de l'utilisation frauduleuse de fonds publics à hauteur de 01 milliards 830 millions.

Mame Mbaye Niang, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion des valeurs civiques, est formel : le maire de Dakar Khalifa Sall était bien conscient qu'il était en train de «dilapider l'argent du contribuable ».

S'exprimant en effet hier, vendredi, au cours d'une conférence de presse, le responsable apériste n'a pas mis de gants pour se prononcer sur l'affaire liée à la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui est à la base de l'arrestation et de l'emprisonnement de Khalifa Sall.

Un maire qui fait, selon lui, « dans la confusion, la diversion et la victimisation pour une ligne de défense qui veut incontestablement se soustraire de la vérité, alors que le rapport de l'Inspection générale d'Etat (IGE) reste accablant par rapport à cette gestion désastreuse des deniers publics ».

Selon le chargé de la jeunesse à l'Alliance pour la République, Khalifa Ababacar Sall cherche donc inutilement, à se mettre dans la peau d'une victime. Et de déclarer dans la foulée : «Il (Khalifa Sall) a privé (le contribuable) de 30 millions F Cfa pendant un an et demi sans en informer l'opinion.

Il a attendu qu'il soit épinglé par le rapport de l'Inspection générale d'Etat pour réagir». Pour Mame Mbaye Niang, le maire de Dakar est donc bien coupable des faits qui lui sont reprochés par le Procureur de la République, à savoir détournement de deniers publics portant sur plus de 1,8 milliards de nos francs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.

Très virulent contre Khalifa Sall, le responsable de l'Alliance pour la République (APR) a par ailleurs précisé que le maire de Dakar dépensait « 1 million par jour » pour du vivre.

« Il présente des factures comme quoi il distribuait des denrées alimentaires aux bénéficiaires et aux populations de Dakar », a expliqué Mame Mbaye Niang, estimant qu'il est « étonné » de voir l'opinion se « mobiliser en brisant le sacerdoce » de préserver le bien public et ne pas « entraver la justice pour la protection des deniers publics».

Pour le ministre de jeunesse, Khalifa Sall ne peut « plus gagner la sympathie des Sénégalais », car on a atteint « le summum de l'immoralité politique » en créant ces « confusions scandaleuses ». « Ils ont été rattrapés par une gestion calamiteuse», a-t-il conclu, indiquant que le pouvoir fera face et ne compte reculer.