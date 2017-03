Algérie: L'exploitation du système d'irrigation "goutte à goutte" insignifiante à Blida

Selon le même responsable, le décret en question, visant la protection des eaux souterraines, interdit, entre autres, la réalisation de forages d'eau au niveau de certaines régions, à l'instar de Beni Tamou, Chebli et Larbâa, tout en soumettant l'autorisation de prélèvement d'eau aux groupements agricoles à certaines conditions liées à la nature du produit agricole et à ses besoins en eau.

En perspective de la préservation de la ressource hydrique à Blida et sa protection d'une exploitation "non étudiée" par les agriculteurs dans l'irrigation agricole, "des conditions très strictes ont été fixées pour les autorisations de forage, conformément au décret ministériel n°08.148 daté du 21 mai 2008 portant sur les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation de la ressource en eau".

