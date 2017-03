Zambie: CAN U20 2017 - Chambeshi « Mes joueurs sont prêts »

La Zambie affronte le Sénégal ce dimanche en finale de la CAN U20 2017. Flamboyant depuis le début de la compétition, ce n'est pas en finale que les Chipolopolo juniors vont fléchir.

« Ce sera un match difficile contre une équipe très solide qui, comme nous, n'a perdu aucun match lors du tournoi. Mais je peux vous assurer que les joueurs sont prêts », a averti Beston Chambeshi en conférence de presse.

« On ne peut pas révéler ici les forces et les faiblesses des uns et des autres, vous verrez sur la pelouse ce qui va se passer. Ce sera un beau match et la Zambie va la jouer pour la remporter. Mes footballeurs ont démontré qu'ils ont faim de victoire et de titre et ils ont l'opportunité d'assouvir leur ambition avec cette finale. Comme technicien, je suis fier de mes joueurs, ce qu'ils ont montré pendant ce tournoi est bien mais ce serait excellent si à la fin ils remportaient la Coupe. Maintenant, la défaite fait partie aussi du jeu », a ajouté l'entraîneur zambien.

Zambie-Sénégal, c'est à partir de 15h00 TU.