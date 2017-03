Cameroun: Georges Mandjeck revient sur le sacre de la CAN 2017

Vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun il y a quelques semaines, Georges Mandjeck est revenu sur ce sacre avec les Lions indomptables et ce que cela représente pour lui.

« On a tous ressenti beaucoup de fierté. D'autant plus que personne n'attendait le Cameroun. Les gens étaient habitués à nous voir sortir au premier tour. On n'était pas les favoris.

On n'avait pas un groupe qui faisait énormément peur malgré des joueurs de qualité. Au final, on a su montrer à nos adversaires qu'on avait du caractère, qu'on avait un groupe qui avait envie d'aller loin et qui vivait bien ensemble.

Gagner cette CAN est un rêve de gosse que nous avons tous réalisé ensemble. On s'en est rendu compte des jours après lorsque l'on est arrivé à Yaoundé avec le trophée.

Tout le Cameroun nous attendait et s'était mobilisé. Le foot est beau. C'est important de vivre des moments comme ça », a dit le joueur du FC Metz dans une interview accordée à Foot Mercato.