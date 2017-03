Guinée: Le Sénégal extrade le militaire guinéen «Toumba» Diakité

Non, il n'est pas parti à Addis-Abeba à un quelconque sommet de l'Union Africaine. Félix Tshilombo… Plus »

Ce jour-là au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées dans le stade et ses environs, selon la commission internationale d'enquête de l'ONU.

Ce recours contre l'extradition, approuvée par la justice sénégalaise en janvier et aussitôt avalisée par décret du président Macky Sall, aurait dû selon Me Diop être suspensif, estimant qu'il s'agissait par conséquent « d'une expulsion et non d'une extradition ».

Recherché et inculpé par la justice guinéenne d'assassinat, de complicité d'assassinat, de meurtre, de complicité de viols en réunion, de séquestration, etc, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, a été extradé dimanche soir 12 mars vers son pays, la Guinée, par la justice sénégalaise.

