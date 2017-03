Ile Maurice: SM le Roi félicite la présidente de la république de Maurice à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la république de Maurice, Mme Ameenah Gurib-Fakim, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations les plus chaleureuses à la présidente Ameenah Gurib-Fakim et Ses vœux les meilleurs de progrès et de prospérité au peuple mauricien frère.

SM. le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa détermination à travailler de concert avec la présidente de la république de Maurice pour développer les relations de coopération entre les deux pays et de les hisser à un niveau meilleur, au service de l'intérêt des deux peuples frères, et de la paix, de la sécurité et du développement global et durable du continent africain.