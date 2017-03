Afrique: Habib El Malki s'entretient avec les ambassadeurs du Pérou, de la Serbie et de l'Ethiopie

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec les ambassadeurs du Pérou, de la Serbie et de l'Ethiopie.

Lors de son entrevue avec l'ambassadeur de la République du Pérou à Rabat, Carlos Rafael Polo Castaneda, M. El Malki a salué les relations solides liant les deux pays, faisant part de sa considération envers le rang diplomatique qu'occupe le Pérou sur les plans régional, continental et international, indique un communiqué de la chambre des Représentants.

M. El Malki a, à ce propos, rappelé la visite historique effectuée par SM le Roi Mohammed VI au Pérou en 2004, appelant, notamment, à renforcer l'échange culturel et commercial entre les deux pays qui disposent d'important atouts qu'il est possible de mettre à profit.

Insistant sur l'importance de consolider les relations parlementaires entre les deux pays, M. El Malki a noté la mise en place par la chambre des représentants du groupe d'amitié maroco-péruvienne, qui entamera incessamment ses travaux, aux côtés de son homologue péruvienne.

Dans le but d'insuffler davantage de dynamisme aux relations bilatérales, le président de la chambre des représentants a appelé à la création d'un forum parlementaire maroco-péruvien, qui offrira un espace de dialogue et d'échange de vues autour de questions d'intérêt commun.

Pour sa part, M. Castaneda a salué le niveau des relations parlementaires entre les deux pays, qui connaissent dernièrement une intensification des concertations et de coordination entre les parlementaires du Maroc et du Pérou, rappelant le caractère séculaire des relations entre les deux pays, vieilles de plus de 50 ans.

Par ailleurs, lors de ses entretiens avec l'ambassadrice de la République de Serbie à Rabat, Sladjana Prica-Tavciovska, M. El Malki a mis en exergue les relations solides entre le Maroc et la Serbie, appelant à les développer et les consolider dans tous les domaines, notamment les échanges économiques et culturels.

M. El Malki a noté, selon le communiqué, l'importance des conventions signées par le gouvernement marocain et son homologue serbe, soulignant la nécessité de les mettre en œuvre et les actualiser pour qu'elles englobent d'autres domaines utiles pour les deux pays.

Il a également annoncé la mise en place du groupe d'amitié parlementaire maroco-serbe, insistant sur l'importance de la création d'un forum parlementaire maroco-serbe destiné à l'examen des questions et sujets à même de contribuer au renforcement des relations historiques entre les deux pays.

Pour sa part, Mme Prica-Tavciovska a salué les relations historiques entre les deux pays, rappelant le rôle important des leaders, Feu SM Hassan II et l'ancien président yougoslave Josip Tito, dans la création du mouvement de non-alignement.

Elle a, en outre, félicité le Maroc à l'occasion de son retour au sein de l'Union africaine, saluant les activités et les initiatives menées par SM le Roi Mohammed VI dans le continent et la vision du Souverain en matière de renforcement de la coopération sud-sud.

Concernant le volet parlementaire, elle a mis en exergue le dynamisme de la diplomatie parlementaire marocaine, notant qu'il existe des concertations permanentes et un échange régulier de visites entre les parlementaires des deux pays.

Lors de son entrevue avec l'ambassadrice de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Yeshi Tamrat, M. El Malki a indiqué que le Maroc considère l'Ethiopie comme un acteur majeur sur la scène africaine, rappelant les relations historiques liant les deux pays depuis les années 1960.

A cette occasion, M. El Malki a annoncé la mise en place par la chambre des représentants du groupe d'amitié parlementaire maroco-éthiopien, qui oeuvrera, de concert avec son homologue éthiopien à l'intensification du dialogue et des concertations entre les parlementaires dans l'ensemble des domaines d'intérêt commun.

De son côté, Mme Tamrat a fait part des félicitations de la République fédérale démocratique d'Éthiopie au Royaume du Maroc pour son retour au sein de l'UA, exprimant le sentiment de considération du peuple éthiopien envers la visite historique effectuée par SM le Roi Mohammed VI dernièrement en Ethiopie, marquée par un accord entre les deux pays visant la réalisation d'un grand projet de fabrication d'engrais en Ethiopie.

Elle a également affirmé que le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Ethiopie est de nature à contribuer à bâtir un continent africain fort et à défendre ses intérêts, soulignant l'importance d'intensifier le dialogue et les concertations entre les institutions législatives dans les deux pays.