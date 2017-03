Sénégal/Zambie: Finale perdue - Koto entre déception et encouragement

Recherché et inculpé par la justice guinéenne d'assassinat, de complicité d'assassinat, de… Plus »

"Nous avons de jeunes footballeurs et ce n'est jamais évident de jouer devant un tel public", a-t-il dit, félicitant le coach zambien et son équipe qui ont "réussi un bon tournoi".

"C'est difficile. Mais on ne peut pas résumer cette CAN à cette seule finale. Nous avons raté la finale avec ces occasions manquées et ces erreurs", a-t-il dit relevant que ce sont des choses qui arrivent.

Sur le deuxième but, Lamine Sarr dégage le ballon qui ricoche sur l'attaquant zambien Chlifuya avant de terminer sa course au fond des filets sénégalais.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.