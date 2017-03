Congo-Kinshasa: Enjeux ou dangers ?

opinion

Curieux et étonnant que cela puisse paraître ; dans deux jours, soit le mercredi, 15 mars 2017, c'est une autre institution de la République, le Parlement, qui ouvre sa session ordinaire de mars en toute illégitimité.

Il vient rejoindre d'autres, qui ne tiennent que sur le bout du fil, en l'absence d'organisation des élections selon le timing et séquence prévus par le Constitution et la loi électorale. La session dont question, s'ouvre sur fond de crise dans la classe politique : fronde au Rassemblement, confusion autour du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi, hausse de prix sur le marché, insécurité à Kinshasa et en provinces etc. Quant au Rassemblement, il n'y a pas à se leurrer en dépit de ses différents morceaux. L'unité se dessine désormais autour de Félix Tshisekedi, désigné Président Exécutif et Autorité morale de cette méga plateforme, quant à sa gestion politique. Dans sa mission, il sera secondé par Pierre Lumbi, lui aussi désigné Président du CNSA. Voilà ce qu'a dévoilé le Doyen Kitenge Yezu, le jeudi, 9 mars 2017, au terme d'un travail ardu abattu en commission technique instituée, pour pourvoir à la vacance au CNSA, à la suite de la disparition inopinée du Sphinx, Etienne Tshisekedi. Il reste cependant deux postes à pourvoir notamment, au niveau de la Coordination des actions et à la tête de la Commission de discipline.

Sans relâche, le doyen Yezu a affirmé s'y mettre, afin de constituer rapidement le Bureau du Rassemblement. Eu égard à ce qui précède, lieu de se demander qu'en est-il de l'aile piloté par Joseph Olenghankoy ? Nul doute qu'il s'agit d'une coquille vide, affirme certains observateurs avertis. C'est en raison du départ de grands pions, qui semblaient bien lui servir d'appui. Lisanga Bonganga, Lumumba et le Député Kiakwama ont fini par réitérer leur confiance à Félix Tshisekedi. D'ailleurs, Kiakwama a invité ce dernier à ressouder le Rassemblement, le temps de la colère étant passé, pour indiquer le cap et imprimer un rythme. Si Joseph Olenghankoy revient, lui aussi, sur ses bons sentiments, ce qui n'est pas exclu, il ne restera que Bruno Tshibala en l'air, parce que considéré comme s'étant auto-exclu de l'UDPS. Si ressaisi ou ressoudé, ce sera pour quel enjeu finalement ? C'est dire que la semaine qui s'ouvre reste déterminante. Le tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi va devoir consulter les Evêques.

D'une part, c'est pour booster la reprise de discussions directes notamment, la partie axée sur les arrangements particuliers. D'autre part, c'est afin d'obtenir du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, une audience, au cours de laquelle, il est certain, il lui sera remis la lettre mystère ou mystérieuse laissée par Etienne Tshisekedi de son vivant. C'est en prévision de la nomination du Premier ministre, tel que stipulé dans l'Accord de la Saint Sylvestre, suivi de la formation de l'équipe gouvernementale. Quid du Rassemblement défendant l'Accord du 18 octobre 2016 et des envolées oratoires de certains cadres politiques ? Si en amont le camp à Patrick Mayombe et Clément Kanku est considéré ou mal placé pour l'instant, en raison de leur position au Gouvernement et au regard de leur position de voir Kabila remanier seulement le Gouvernement, il peut jouer, par contre, un rôle négatif dans l'investiture du Gouvernement à venir. C'est le danger. C'est raison qu'il faille à Félix Tshisekedi de prendre langue avec ce camp. Quant à la sortie hasardeuse de Fidèle Babala contre quelqu'un qui est de loin de sa plateforme, elle est à jeter dans la poubelle. Elle est de nature à susciter des bas instincts. Sa formation politique devra bien lui adresser des admonestations publiques sévères, parce qu'il jette un discrédit sur la vision politique du parti.