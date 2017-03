Marie-Louise Mwange, Ministre du Genre-Enfant et Famille, a ouvert, en marge de la journée internationale de la Femme, samedi 11 mars 2017 à la Maison des élections à Kinshasa, la 4ème édition du Forum des Filles.

C'est grâce au soutien du Ministère du Genre-Famille et Enfant, mais aussi par un accompagnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante que ce forum a été rendu possible. Il a été organisé par deux organisations de la Société civile, La VOICI, La Voie Citoyenne, en synergie avec CEJECOP, Coalition des jeunes pour la Consolidation de la paix en RDC, en vue de mettre les jeunes femmes et filles autour du débat pour une préparation efficace de cette de femme de demain qui sera appelée : Présidente de la République, président d'un parti politique, Honorable Député, Honorable Sénateur, Ministre, vice-ministre, PDG et autres Gouverneur.

C'est dans cette perspective que La VOICI et CEJECOP font des jeunes filles l'une de leurs priorités et ont développé une stratégie spécifique dont l'objectif principal est de favoriser une participation citoyenne effective des jeunes étudiantes aux grands défis sur les enjeux électoraux. A cet effet, la participation citoyenne des jeunes femmes et filles est un enjeu auquel le Ministère en charge du Genre-Enfant et Famille consacre une attention particulière, s'il faut s'en tenir aux propos du ministre à cette circonstance. C'est le plaisir qu'elle a manifesté en répondant à l'aimable invitation qui lui a été adressée pour présider cet échange qui porte sur un sujet d'importance, car comme il a été si opportunément rappelé dans les termes de référence de ce forum, " l'implication des jeunes femmes et filles en matière électorale pour leur engagement citoyen".

Votre application et engagement en cette matière, dit-elle, détermine le résultat que les femmes souhaitent obtenir par rapport à l'égalité de chance 50/50 à l'horizon 2030 et "ma présence en ce lieu témoigne de l'importance que j'accorde aux questions relatives à la promotion du statut de la femme et de la jeune fille congolaise ; cette dernière étant un espoir et l'avenir de la République Démocratique du Congo".

La 4ème édition du Forum des Femmes et Filles, serve de cadre idéal pour la préparation de la jeunesse à s'investir totalement dans le processus de parité où l'Homme et la Femme devront conquérir la fonction en rapport à leurs aptitudes et capacités intellectuelles et

morales. Pour renfoncer cette participation citoyenne des jeunes femmes et filles, Marie-Louise Mwange les a invitées à investir dans les études car, un mariage précoce souvent n'a pas de fondement solide.

"Investissez-vous dans vos études car vous êtes capables de changer ce monde". Son message cadre, d'ailleurs, avec le thème national du mois de la femme de cette année : « RDC 50/50 à l'horizon 2030, investir dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans climat de paix et d'équité». Pour elle, la femme qui veut atteindre l'autonomisation économique pour devenir libre et participer ainsi à la gestion de ce pays elle, doit s'appliquer au principe tripartite suivant : savoir, avoir et pouvoir. Car l'ignorance rend la personne limitée pour accéder aux avoirs et au pouvoir.

CENI et état des lieux du processus électoral

Pour leur part, Pierrette Mwenze et Elodie Tamunzinga, toutes membres de la Plénière de la Ceni, ont présenté l'état des lieux du processus électoral en RDC. Particulièrement, en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles, elles ont évoqué les difficultés rencontrées par les femmes dans les provinces pour se faire enrôler. Est-ce que l'enrôlement massif des femmes peut influencer les résultats lors des élections ? Cette question a été posée aux jeunes étudiantes et élèves qui ont des ambitions. En réponse, les membres de la plénière ont invité les participantes à chercher la solution, le cadre légal qui est la loi électorale qui souhaite voir plus des femmes sur la liste électorale. " Il faut mener une lutte pour être représentative aux élections", concluent-elles.

Dieu Merci Batsino Ekole, président national de Cojecop, a encouragé ces jeunes femmes et filles à avoir de l'ambition, à ne pas se décourager et à croire en leurs rêves même s'ils paraissent, à priori, inaccessibles. "Étudiantes et étudiants, leaders des Réseaux et mouvements associatifs de jeunes de toutes tendances confondues, soyez prêts a vous engagez au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs par la CENI dans la ville province de Kinshasa ".