Congo-Kinshasa: Le Rassemblement désassemblé - Félix Tshisekedi appelé à rapiécer les morceaux!

Non, il n'est pas parti à Addis-Abeba à un quelconque sommet de l'Union Africaine. Félix Tshilombo… Plus »

Tout commence lorsque le Sphinx de Limete perd la vie, alors qu'il détenait sur son dos tout un poids pouvant délivrer toute une nation. A sa disparition, il était question de désigner rapidement celui qui prendra sa succession à la tête du Rassemblement et du Conseil des Sages pour enfin débloquer les discussions directes. Aussitôt, pour ne pas perdre beaucoup de temps, le 02 mars 2017, Félix Tshisekedi est désigné à la tête du Rassemblement, aux côtés de Pierre Lumbi choisi, à son tour, comme Président du Conseil des Sages. De là, une clameur venant de la population pouvait alors se faire entendre, croyant que la solution serait enfin trouvée. Sans succès, car, un jour après, soit le 03 mars 2017, c'est le duo Joseph Olenghankoy et Bruno Tshibala désignés, respectivement, par un groupe des membres du Rassemblement, comme Président du conseil des sages et porte-parole. A ceux-là s'ajoute une troisième aile constituée de Patrick Mayombe, comme président du Conseil des Sages, et Clément Kanku, comme porte-parole du Rassemblement, structure mise en place depuis le 05 mars 2017. Trois ailes qui, à ce jour, se battent pour détenir la légitimé de la part des partenaires extérieures et de la CENCO qui arbitre les échanges au Centre Interdiocésain.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.