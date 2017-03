Congo-Kinshasa: La femme, vers l'égalité - UPC - Les étudiantes donnent des pistes de solution

Non, il n'est pas parti à Addis-Abeba à un quelconque sommet de l'Union Africaine. Félix Tshilombo… Plus »

Durant leur activité, elles ont projeté des images des femmes qui ont marqué l'histoire, le temps et l'époque dans les différents domaines dans le but de réveiller les étudiantes afin de pouvoir penser elles, aussi, à marquer leurs générations.

A ce sujet, quelques étudiantes ont fait entendre qu'elles auront tout au long de ce mois de la femme des activités à caractère scientifique associé à des formations, des conférences ainsi que des ateliers de réflexion. Elles ont même indiqué qu'à ces activités seront invités les étudiants de certaines universités et instituts de Kinshasa. Il s'agir de l'ISAM, l'Académie Des Beaux Arts, l'ISP Gombe et de l'IFASIC, enfin de réfléchir dans le cadre de la conférence spécifique de la législation internationale et nationale en matière de droit de la femme mais en matière du droit du travail de la femme pour voir dans cette législation internationale et nationale.

Pensant à cette égalité, la femme soulève l'idée qu'il n'y aura plus de supériorité des hommes à l'égard des femmes. Car, tous auront la même dimension et même la femme ménagère aura également la même mesure que n'importe qu'elle femme. Pour cette année, les femmes veulent faire de cette journée, une journée de prise de conscience dans tous les domaines de la vie. A ce sujet, quelques étudiantes de l'Université Protestante du Congo (UPC) ont livré leurs avis dans la matinée du mercredi 08 mars 2017, pour atteindre l'égalité que recherche la femme.

