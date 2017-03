Mauritanie: Les détournements des aides humanitaires se poursuivent de plus belle

L'opposition mauritanienne réunie sous la bannière du Forum national pour l'unité et la… Plus »

La saisie de ces véhicules confirme l'information selon laquelle les dirigeants du Polisario, malgré le grand tapage qu'ils font autour des discours de Brahim Ghali menaçant les auteurs de détournements, s'adonnent de plus en plus aux détournements des aides humanitaires destinées aux habitants des camps.

Lesdits médias précisent que la cargaison des deux véhicules comportait essentiellement du lait en poudre et des médicaments. Les gendarmes mauritaniens ayant suspecté les deux véhicules du fait des chemins inhabituels et peu fréquentés qu'ils avaient empruntés, tout feu éteint.

