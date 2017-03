Afrique du Nord: Lancement des préparatifs d'une Expo-vente des produits algériens à Nouakchott

Nouakchott — Les préparatifs pour l'organisation d'une Expo-vente de produits algériens, prévu du 20 au 30 avril prochain à Nouakchott (Mauritanie), ont été lancés en coordination entre la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX) et les parties mauritaniennes en vue de garantir les meilleures conditions à la réussite de cet évènement économique.

Le responsable du département des expositions à l'étranger à la SAFEX, Biyata Fethallah, a effectué une visite à Nouakchott au cours de laquelle il a eu des contacts avec le ministère mauritanien du Commerce et des Douanes et les parties concernées par l'organisation de cette manifestation en vue de réunir les informations nécessaires pour garantir la réussite de cette manifestation.

Les rencontres entre le représentant de la SAFEX et des responsables mauritaniens représentant plusieurs secteurs ont permis de passer en revue les préparatifs et les dispositifs liés à l'organisation du plan de commercialisation et d'information de l'exposition.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue de sa visite, M. Biyata a affirmé avoir reçu toutes les facilitations de la part des autorités mauritaniennes, se disant "satisfait des résultats de cette mission".

Plusieurs entreprises algériennes du secteur public et privé, spécialisées dans l'industrie, l'agroalimentaire, le médical et paramédical, le tourisme et l'artisanat prennent part à cette manifestation qui durera 10 jours.

Organisé au complexe olympique de Nouakchott sur une superficie de 1000 m2, l'exposition a pour objectif de faire connaître les produits algériens qui connaissent une forte demande en Mauritanie, et à encourager l'exportation conformément à la démarche du gouvernement qui consiste à orienter l'exportation vers les marchés africains.

L'exposition sera composée de deux parties, l'une dédiée à la vente des produits algériens et l'autre à l'organisation de rencontres entre les opérateurs économiques et investisseurs algériens et leurs homologues mauritaniens.