Madagascar: Des villages encore isolés, le bilan du cyclone pourrait s'alourdir

Les ONG et l'Etat malgache continuent d'envoyer des vivres dans les régions touchées par le cyclone : 250 tonnes de riz et 125 tonnes de légumes ont été distribuées. Mais les besoins restent énormes indique le Bureau national de gestion des catastrophes naturelles.

Si à Antananarivo, la capitale, la vie reprend doucement son cours, 32 000 personnes sont toujours sans abri à cause des inondations. 75 sites d'hébergements ont été ouverts pour les accueillir. Mais « l'eau se retire et les habitants évacués devront regagner leurs maisons dans les jours à venir », à faire savoir le BNGRC.

Une équipe du BNGRC et des Nations unies chargée de la coordination en cas de catastrophe vont se rendre ce dimanche après-midi à Maroantsetra, dans le nord-est, pour justement évaluer le nombre de sinistrés et les éventuelles victimes.

Dans les zones les plus reculées du nord-est de la Grande Ile, les informations parviennent au compte-gouttes jusqu'au BNGRC, le bureau national de Gestion des risques et des catastrophes. Routes inondées, manque de moyens de transport. Après le passage d'Enawo, certains villages sont encore coupés du reste du pays.

A Madagascar, le bilan après le passage du cyclone Enawo continue de s'alourdir : 50 morts, 20 disparus et 176 000 sinistrés. Ce sont les derniers chiffres du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes naturelles (BNGRC). Un bilan qui va s'aggraver.

