Poursuivant sa logique du dialogue permanent, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Supérieur, Steve Mbikayi veut passer à l'acte.

Le patron de l'ESU a reçu le vendredi 10 mars 2017, dans son cabinet de travail, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa pour échanger sur les modalités pratiques pouvant permettre de construire rapidement les nouveaux auditoires dans les Universités et Instituts Supérieurs. L'objectif principal reste le désengorgement des auditoires afin de permettre aux étudiants de suivre les cours dans des bonnes conditions. Conduite par le Professeur Daniel Ngoma ya Nzuzi, Recteur de l'Université de Kinshasa, cette délégation de l'Université de Kinshasa a également fait le rapport au Ministre sur quelques problèmes, déjà résolus, qui dérangeaient le fonctionnement de la faculté de polytechnique à l'Université de Kinshasa. Pendant près de deux heures, le Ministre a donné des instructions fermes pour que la paix puisse régner et aussi pour peaufiner des stratégies afin de construire rapidement de nouveaux auditoires. La réalité est que le Ministre Steve Mbikayi ne veut pas passer beaucoup de temps à parler, voilà pourquoi il est passé à l'acte.

Certainement pas de repos pour le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Après avoir terminé sa tournée dans les établissements de l'Enseignement Supérieur et Universitaire et après avoir palper du doigt les réalités de terrain, Steve Mbikayi est passé à l'étape supérieure, celle de la prise de décision pour résoudre des problèmes. Il faut dire que le Ministre reste scotché à la promotion du dialogue permanent tel que promis lors de sa prise officielle des fonctions. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa a été le premier à être invité par le Ministre en vue de réfléchir sur la procédure à emprunter, pour construire de nouveaux auditoires. Les échanges entre le Patron de l'ESU et la délégation conduite par le Professeur Daniel Ngoma Ya Nzuzi ont duré pendant plus de deux heures. Au sortir de l'audience, le Recteur de l'Université de Kinshasa n'a pas gardé sa langue en poche. « Il était question de dialoguer. Le Ministre introduit un style vraiment innovant, le dialogue.

Son Excellence voudrait dialoguer avec les différents comités de gestion après qu'il ait fait le tour dans tous les établissements d'enseignements supérieurs et universitaires. Et aujourd'hui, après avoir visité les établissements, son Excellence a estimé recevoir, en commençant par la grande Université, l'Université de Kinshasa, les comités de gestion pour dialoguer et essayer un peu de réfléchir autour de certains dossiers. Le Ministre a conclu en disant que ce dialogue sera continu, c'est la clé même de notre rencontre », a-t-il apprécié la technique du Ministre. Pour le Professeur Ngoma, le Ministre est déterminé à construire l'Université. C'est ça même le point important de ces échanges. « Son Excellence tient beaucoup à ce que l'Université de Kinshasa qui, par le passé, a été construite sur base de 6 facultés et aujourd'hui, cette Université compte le double, c'est-à-dire 12 facultés et que par conséquent l'Université connaît des problèmes des auditoires.

Et son Excellence voudrait mettre l'accent sur la possibilité de pouvoir permettre à nos étudiants de suivre les cours avec quiétude. Et donc, il faut absolument construire des auditoires, d'autres auditoires. Nous avons dialogué, nous avons discuté ensemble pour voir ce qu'on peut faire, nous avons essayé de réfléchir, nous n'allons pas entrer dans les détails pour savoir comment nous allons faire pour construire, l'important est que son Excellence tient que nous puissions, nous Université, construire et bien sûr l'Université avec le Ministère de tutelle », a-t-il poursuivi.

La paix règne à la faculté polytechnique

Lors de sa prise des fonctions, le Ministre de l'ESU, Steve Mbikayi avait mis en garde les comités de gestion quant aux différents problèmes dans leurs établissements. Aussi, il avait insisté sur la prévention. C'est dans cet ordre d'idée que Steve Mbikayi a déployé toute son énergie afin de trouver des solutions aux problèmes qui se posaient à la Faculté Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants. « En dehors de cet élément de construction, son Excellence a essayé de voir clair sur le problème de la faculté de polytechnique. Il y a eu des problèmes, les Professeurs ont séché des auditoires et les étudiants ont réclamé la reprise des cours.

Sur ce problème, le comité de gestion a calmé les esprits, les professeurs ont repris les cours, le doyen élu a été nommé par décision rectorale et notifié par le Secrétaire Général Académique. Et comme le comité de gestion a constitué une commission des sages, la semaine prochaine, le comité va rencontrer cette commission des sages pour enterrer ce problème enfin que la paix qui règne maintenant à la faculté polytechnique puisse demeurer », a dit le Recteur de l'Université de Kinshasa. A seulement deux mois de sa prise de fonctions, Steve Mbikayi continue d'impressionner bon nombre des congolais. Sa méthodologie participative joue désormais en sa faveur.