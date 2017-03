Congo-Kinshasa: Accusé de tous les maux - ESU - Dan KUBA s'explique chez Mbikayi !

Accusé de tous les maux, traité de tous les noms par ses étudiants, le PCA de l'Université Canadienne au Congo, le Professeur Dan KUBA s'est défendu devant le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki.

C'était au cours d'une audience à lui accordée la semaine dernière. Après échange avec le Ministre, Dan KUBA rejette tout en bloc et appelle les parents à continuer à faire confiance à l'Université Canadienne au Congo, qui est parmi les meilleures de la République Démocratique du Congo. Pour lui, toutes les accusations portées contre lui sont fausses.

Après avoir reçu un groupe d'étudiants de l'Université Canadienne au Congo qui ont fait des révélations graves en l'encontre du comité de gestion de cette alma mater, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi a, dans le cadre du dialogue permanent, voulu écouter un autre son de cloche en convoquant le comité de gestion de l'Université Canadienne au Congo. C'est le Président du Conseil d'Administration de l'UCAC, Dan KUBA qui a conduit cette délégation au près du Ministre. Cette équipe devait répondre à toutes les accusations comme quoi l'Université ne compte qu'un seul auditoire ; les étudiants ne bénéficient que de deux cours (français et initiation à la recherche scientifique ; pas des cours d'option ; pas des salles informatiques ; pas des salles de laboratoires ; non-respect de l'horaire ; etc.).

Devant le Ministre, DAN KUBA s'est défendu. Pour lui, rien de ce que les étudiants ont avancé n'est vrai. Répondant point par point, le PCA de l'Université Canadienne au Congo souligne que son Université compte plus de neuf auditoires et les cours sont donnés dans le respect des normes internationales. Plus loin dans ses propos, l'homme dénonce une main noire qui cherche à ternir l'image de cette Université qui, du reste, est réputée au niveau mondiale. Au sujet des ordinateurs, DAN KUBA a réaffirmé à haute voix que l'Université octroie bel et bien des matériels informatiques aux étudiants qui sont en règle avec tous les paiements. En ce qui concerne les cours, le PCA est monté sur ses chevaux pour déclarer que les étudiants bénéficient des matières conformément à leurs facultés ou département.

Ceux qui font les droits ont des cours d'options relatifs aux droits, ceux qui font l'information ont des cours de programmations, etc. Devant la presse nationale, DAN KUBA a lancé un appel aux parents qui ont été, d'une manière ou d'une autre, choqué par la réaction des étudiants, de continuer à faire confiance à l'Université Canadienne au Congo pour la formation de leurs enfants. «Nous avons été invités par le Ministre de l'Enseignement Supérieur pour présenter nos éléments de défense quant aux fausses accusations portées contre nous par un groupe d'étudiants visiblement manipulés. Le Ministre, dans sa sagesse, a voulu également écouter un autre son de cloche et nous nous sommes défendus en disant que toutes les accusations sont fausses. Nous avons démontré noir sur blanc que l'UCAC dispense bel et bien des cours dans le respect des normes », a-t-il dit devant les professionnels des médias.

Du côté du Ministère, Steve Mbikayi ne pense pas s'arrêter là, il veut résoudre, une bonne fois pour tout ce problème. Voilà pourquoi, il pense organiser un débat contradictoire entre les deux parties afin de trancher. En ce qui concerne les différentes accusations, le Patron de l'Enseignement Supérieur et Universitaire va descendre, très prochainement, avec son équipe à l'Université Canadienne au Congo pour se rendre personnellement compte de la situation et prendre une décision finale.