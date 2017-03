Congo-Kinshasa: Prix spécial Canal d'Or 2017 - Barbara Kanam honorée au Cameroun !

Mars, mois consacré à la femme, porte bonheur à Barbara KANAM, qui vient de remporter encore une des prestigieuses récompenses africaines en musique. La chanteuse congolaise s'est distinguée pour l'ensemble de ses œuvres lyriques qui continuent à percer au-delà des frontières nationales.

"A toutes les femmes, ensemble nous sommes fortes, ensemble nous pouvons, ensemble nous irons de l'avant", a déclaré la Diva africaine Barbara Kanam.

Après le Mali et le Congo-Brazza, c'est le pays de Roger Milla qui l'honore. Le Cameroun vient de rendre hommage à la star congolaise, en lui décernant le grand Prix spécial du jury «Canal d'Or d'honneur» pour sa belle carrière musicale.

Barbara KANAM l'a reçu, à l'occasion de la somptueuse soirée de remise de la 11ème édition du prix Canal d'Or Act 11, qui s'est tenue le 4 mars 2017, au Palais des Congrès de Yaoundé, en présence de la majestueuse première dame du Cameroun.

Initiée par la chaine de télévision privée Canal 2 international, « Canal d'Or Act 11 », rappelle-t-on, est une organisation crédible créée pour honorer et encourager les acteurs culturels du Cameroun et de l'Afrique centrale. Cette récompense s'ajoute à celles que la Diva africaine avait obtenues l'année dernière en Afrique et au Congo-Kinshasa, son pays. Elle prouve à suffisance le travail bien accompli d'une chanteuse engagée pour la promotion et l'émergence de son art.

Très reconnaissante, l'artiste renvoie l'ascenseur à tous ses fanatiques qui l'ont soutenu et continue à consommer ses œuvres sur le marché du disque. "Thank you Lord. Merci à vous mes fanatiques ! I Love you so much so so !", a lâché Barbara Kanam.