Congo-Kinshasa: Face au blocage - Etienne Tshisekedi - Vers l'inhumation à Bruxelles !

Le communiqué du Gouvernement a été sans équivoque en suspendant, à la demande de la famille, les travaux de construction du pavé à l'entrée du Cimetière de la Gombe. Comme pour dire que c'est à la famille de faire des concessions. En d'autres termes, le Gouvernement a déjà effectué beaucoup de dépenses, quant à ce. Si, dans les heures qui suivent, le corps de Tshisekedi était enterré à Bruxelles, il allongerait ainsi la liste de dirigeants congolais inhumés à l'étranger. Le corps de Mobutu continue à être gardé au Maroc. La dépouille de Moïse Tshombe traîne depuis des décennies en Algérie. Lumumba, lui, n'a pas de tombe. Le corps de Tshisekedi aurait connu un autre sort si et seulement si, le Gouvernement et sa famille biologique ne s'étaient pas heurtés contre le refus des combattants de l'UDPS d'enterrer leur idole dans un cimetière comme tout le monde. En RD. Congo, la déception sera tellement grande qu'on saurait l'imaginer d'avance.

Aussitôt, le jeune frère d'Etienne Tshisekedi, Mgr Gérard Mulumba, a déclaré que si cela devrait arriver, ce serait de la faute des autorités de la RDC qui ont refusé d'accéder à la demande de la famille biologique et politique de l'illustre disparu sur le lieu de l'inhumation. Quand la ville de Kinshasa et le Gouvernement octroient un carré spécial au Cimetière de la Gombe, les Tshisekedistes exigent d'ériger le mausolée à Limete, au siège de l'UDPS.

