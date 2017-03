Congo-Kinshasa: Arrangements Particuliers - Silence autour des discussions directes !

Des jours passent sans que la CENCO ne communique sur la reprise des discussions directes entre le pouvoir et l'opposition pour finaliser les Arrangements Particuliers consécutifs à l'Accord politique du 31 décembre 2016, censé sortir la RDC de la crise née de la non-organisation des élections dans les délais constitutionnels.

On se demande, finalement, si cet Accord sera mis en œuvre. La semaine dernière, en effet, au plus fort des émotions suscitées par la restructuration du Rassemblement, plusieurs ténors de la Majorité Présidentielle ont fait des déclarations montrant qu'ils n'étaient plus très pressés de boucler les discussions directes au Centre Interdiocésain.

Il y en a qui misaient sur l'atomisation du Rassemblement afin de jeter à la poubelle l'Accord de la Saint-Sylvestre. Plutôt que d'assister à la dislocation de leur méga-plateforme, la tendance est à l'unité. Toutes les plateformes du Rassemblement ont fini, d'après un communiqué remis à la presse, jeudi 9 mars 2017, par reconnaître le nouveau leadership incarné par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement, Président Exécutif et Autorité Morale du Rassemblement et Président du Comité de Sages. C'est en cette qualité que Félix Tshisekedi a été reçu, à Conakry, par Le président Alpha Kondé, Président en exercice de l'Union Africaine. Félix Tshisekedi avait, précédemment, été reçu, en Afrique du Sud, par le Président sud-africain, Jacob Zuma. Puis, par l'Angolais José Edouardo Dos Santos à Luanda. Doté d'une double légitimité, interne et internationale, le duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi peut bien engager le Rassemblement aux discussions directes. Vu sous cet angle, la balle est dans le camp de la CENCO qui devrait inviter toutes les parties concernées.

Des pressions

Le nouveau Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré l'inapplication de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Aussi, a-t-il demandé le renforcement de la Monusco en hommes et en matériels. Antonio Guterres sollicite du Conseil de Sécurité, l'envoi de 320 casques bleus supplémentaires par crainte des possibles poussées de violences, avant les élections en 2017. L'année 2017, a-t-il dit, va être cruciale pour la RDC. « La présence de la Monusco reste essentielle pour maintenir le processus politique sur les rails, préserver les avancées et renforcer les perspectives de stabilité dans le pays». L'Union Africaine, l'Union Européenne, la SADC et l'OIF ont appelé à la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre dernier.