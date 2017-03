Congo-Kinshasa: Chanteur congolais de la diaspora - «Skupa-Skupa» : Vinny Weft lance sa bombe !

opinion

C'est une étoile montante qui rayonne dans la musique congolaise. Vingtaine révolue, Vinny Weft est un talentueux chanteur qui s'engage à défendre la culture congolaise à travers ses œuvres lyriques. Il est parmi les rares jeunes qui font la fierté de la musique rd-congolaise, en Europe. Très performant, l'artiste vient de signer un nouveau single percutant dont le titre phare est «SKUPA-SKUPA», troisième réalisation de sa carrière en solo.

Vinny Weft est un chanteur -compositeur résidant à Anvers en Belgique. Né à Kinshasa, il a passé une grande partie de sa vie à Cap Town en Afrique du Sud où il a fait ses études sous l'œil vigilant de son grand frère, à l'absence de son regretté père. Parcours de combattant, la vie n'était pas rose pour Vinny et son frère Alan, qui fuyait la guerre en RDC.

Sa passion sur l'art d'Orphée s'est vite dégagée au Congo alors qu'il était encore mineur. " J'ai continué à chasser mon rêve. Même si je n'aimais pas beaucoup les études quand j'étais encore adolescent, aujourd'hui, je donne raison à mon défunt père, qui me disait : «Un jour, tu comprendras la valeur de l'éducation et tu payera tes propres études».

A l'âge de 12 ans, ce jeune, de son vrai nom, Vinny Muntu, a commencé sa carrière dans un groupe de danse, en interprétant les grands artistes rappeurs du monde. Déjà à l'époque, il réussissait à imiter correctement les voix et musique de ses aînés lors de productions qui ont été, souvent, organisées par Antenne A, Raga Tv et tant d'autres chaines de télévisions à Kinshasa. "La musique est toujours ma passion depuis l'enfance", a-t-il révélé. Avec ses styles variés (rnb, rumba, folk, rap, solo... ), l'inamovible Vinny fait la musique engagée dont l'influence est à la fois urbaine et internationale. Elle est partagée à la fois avec son éducation, son expérience sur la vie acquises de l'ancienne. Le rappeur s'inspire également de certaines réalités vécues dans sa communauté. Le message d'amour fait aussi partie de son créneau. "La réalité est mon inspiration et le passé est ma leçon. Je crois en chaque mouvement que je fais et à chaque étape que j'affronte dans ma vie privée".

Sur le plan scénique, Vinny Weft continue à faire ses preuves étant artiste soliste depuis 2014, à travers les différentes prestations et tournées musicales en Europe et en Afrique. A Kinshasa, beaucoup de jeunes croient à sa prouesse artistique et surtout à sa vision musicale très engagée dont l'idéal consiste à diriger la nouvelle génération.

En ce qui concerne sa discographique, le chanteur congolais de la diaspora n'a que trois singles à son actif jusque-là. Pas trop riche, néanmoins, son répertoire regorge une série de tubes impressionnants qui ne laissent pas indifférents les amoureux de la bonne musique. Depuis le début du mois de mars 2017, l'artiste a lancé son nouveau single «Skupa-skupa» qui est déjà disponible en version vidéo sur Youtube, I-tune et tant d'autres plateformes de téléchargement. Toujours dynamique et engagé, Vinny Weft s'active également dans la réalisation du prochain album « Number plate » dont la sortie interviendra au mois de juillet 2017.

