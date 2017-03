Algérie: Hellali Selma et Fethallah Mahi remportent le concours national du Coran

Tlemcen — Les étudiants Hellali Selma de la direction des œuvres universitaires d'Alger Ouest et Fethallah Mahi de la direction des œuvres universitaires de Tlemcen ont remporté le 4ème concours national de Tajwid et de récitation du Coran, qui a pris fin samedi à Tlemcen.

Les deux lauréats ont eu comme récompense chacun une Omra aux Lieux saints de l'islam.

La deuxième place au concours est revenue à l'étudiante Arab Yamina de Sétif et l'étudiant Abderrahmane Keraimia d'Annaba.

La cérémonie de clôture de ce concours abrité par le palais de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen a été marquée par des interventions d'imams et des récitations du Coran.

Cheikh Benyounès Ait Salem, chef du bureau de wilaya de Tlemcen de l'Association des ulémas musulmans algériens a entretenu l'assistance sur les règles du Tajwid et la récitation Warch.

Le directeur des œuvres universitaires de Tlemcen, Bouklikha Farouk a situé l'importance d'une telle manifestation culturelle et religieuse organisée avec la participation de 60 étudiants et étudiantes de 31 directions de œuvres universitaires du pays, rappelant que ce concours au départ local a pris une dimension nationale et se veut à l'avenir revêtir un cachet maghrébin.

En marge de ce concours de cinq jours, initié sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des activités culturelles et récréatives ont été organisées dont des virées touristiques à des sites archéologiques et historiques que recèle Tlemcen dont le complexe religieux de Sidi Boumediène Chouaib, la citadelle d'El Mechouar, le Palais royal et la cité de Mansourah et ses vestiges.