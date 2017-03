Burkina Faso/Algérie: Ambassade d'Algérie à Ouagadougou - Parcours du combattant pour un visa

Et même qu'en dehors du terrain, le traitement infligé à la délégation burkinabè n'avait pas du tout été fair-play : bus des joueurs caillassés, ambiance bruyantes à l'hôtel des Etalons pendant toute la nuit précédant le match pour les empêcher de dormir, injures et autres humiliations. Toutes choses que les médias burkinabè avaient dénoncées avec la dernière énergie.

Ce fut ainsi fait et la note verbale de la diplomatie burkinabè, indiquant que les intéressés demandent le visa au nom de l'Etat burkinabè, a été délivrée et déposée à l'ambassade d'Algérie à Ouaga.

Tout a commencé le lundi 6 mars lorsque, par coups de fil, les journalistes sont informés de la signature effective de l'ordre de mission du ministère des Sports et qu'il fallait retirer et présenter aux Affaires étrangères pour le retrait du passeport de service.

Ainsi donc aucun journaliste burkinabè n'a pu obtenir de visa pour se rendre en Algérie afin de couvrir le match aller comptant pour les 16es de finale de la ligue des Champions CAF entre l'USM Alger et le Rail club du Kadiogo (RCK). Un match que les hommes de Kamou Malo ont d'ailleurs perdu samedi dernier dans la capitale algérienne sur le score de 2 buts à 0. Des buts entrés, semble-t-il, à la 75e et 90e minutes du jeu. Le match retour est prévu le 18 mars prochain à Ouagadougou, où les Faucons devront sortir les grands moyens face à leur public pour une «remuntada».

