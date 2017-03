Algérie: Souk-Ahras - Une vaste opération de remplissage du barrage Oued Mellague

La même source a fait part également du lancement "prochain" des travaux de réalisation du barrage d'Oued Laghnem de la commune de Lakhdara destiné à l'alimentation en eau potable des habitants des communes frontalières et l'irrigation de plus de 1.000 ha de terres agricoles.

Dans ce contexte, la même source a indiqué que la réception fin 2018 du barrage d'Oued Djedra (35milions m3) permettra le renforcement de l'alimentation en eau potable des habitants de la ville de Souk-Ahras et des communes d'Ouled Driss et El Machrouha.

Réalisé en un temps "record", le barrage d'Oued Mellague s'ajoute à deux infrastructures hydrauliques similaires que compte la wilaya de Souk Ahras, à savoir le barrage d'Ain Dalia (76 millions m3) et d'Oued Charef, d'une capacité de 152 millions m3 destiné à l'irrigation des surfaces agricoles de Sedrata, Bir Bouhouche et Zouabi, a ajouté la même source.

Une source de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) a indiqué que le remplissage de ce barrage a atteint 3début mars 2017 les 35 millions m33, précisant que son exploitation est prévue d'ici à fin 2018, après son remplissage et l'installation des divers équipements électro-techniques.

Les eaux de ce barrage seront principalement orientées pour l'alimentation du complexe de transformation du phosphate d'Oued Kéberit et l'alimentation en eau potable (AEP) des habitants des communes d'El Ouenza et Laouinat de la wilaya de Tébessa ainsi que Sidi Fradj de Souk-Ahras, a-t-on précisé de même source, affirmant qu'une quantité de ces eaux sera destinée à l'irrigation de 5 hectares de surfaces agricoles dans les communes de Driaâ et Taoura dans la wilaya de Souk-Ahras.

