Gabon: Les Démocrates, une nouvelle force politique

« Nous allons accéder au pouvoir. Vous le savez. Vous me demandez comment ?! Attendez, vous allez voir. Je vous dis qu'on va y accéder. Pourquoi vous doutez ? Si vous doutez, attendez et vous allez voir. C'est tout », a affirmé Jean Ping.

Au Gabon, plusieurs poids lourds qui n'appartenaient à aucun parti politique et qui ont soutenu Jean Ping lors de la présidentielle controversée contre Ali Bongo, viennent de se rassembler autour d'un nouveau parti qu'ils ont baptisé « Les Démocrates ». Ce nouveau parti vient remplacer l'Alliance pour le nouveau Gabon (ANG), petit parti créé il y a huit ans, et qui n'existe plus. Cette renaissance a été officialisée au cours d'un congrès tenu samedi 11 mars à Libreville.

