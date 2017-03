Algérie: Ligue des champions d'Afrique - L'USM Alger s'impose face au RC Kadiogo (2-0)

Mohamed Benyahia (Défenseur de l'USM Alger): "Nous avons tout donné et ç'aurait vraiment été dommage si le score était resté vierge. Mais ces deux buts, inscrits en fin de match, ont relativement bien récompensé nos efforts. Ç'aurait été mieux si nous avions réussi à marquer plus de buts, surtout que les occasions étaient assez nombreuses, mais le fait de ne pas avoir encaissé à domicile constitue une grande satisfaction.

Seulement, on devra confirmer au match retour pour espérer se qualifier. Personnellement, c'était le premier match de ma carrière en coupe d'Afrique et dans l'ensemble, je suis satisfait de mon rendement."

Paul Put (Entraîneur de l'USM Alger): "Tout d'abord, je tiens à remercier mes joueurs pour les efforts qu'ils ont fourni. Je suis entièrement satisfait de leur rendement, car ils ont réussi un bon match sur tous les plans. Malheureusement, l'efficacité devant le but nous a fait défaut et c'est dommage, car un score plus large nous aurait mis plus en confiance avant le match retour, qui sera probablement très difficile.

