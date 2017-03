Afrique: L'Algérie remporte le 1e trophée d'aménagement du territoire au continent

Il s'agit aussi des trophées de l'Entreprise africaine de l'année, du projet agricole le plus moderne et de meilleurs chercheurs ou associations dans le domaine de la santé.

Sept trophées de l'aménagement du territoire ont été décernés à savoir: trophée de l'aménagement de territoire, trophée de l'Education for Africa, trophée de l'Emergence et trophée de l'Energie.

Organisée par l'Ecole de Commerce de Lyon et l'Institut d'entrepreneuriat en Afrique, des organismes, des entreprises et plusieurs acteurs pour le développement du Continent Africain avaient pris part à cette rencontre.

Tenue le mois de février dernier, la Conférence Internationale pour l'Afrique était un événement mondial dont le principal objectif est d'étendre la transition énergétique et le développement durable au niveau local et mondial.

Alger — L'Algérie a remporté lors de la Conférence Internationale pour l'Afrique (CIA), tenue à Lyon (France), le premier trophée d'aménagement du territoire, grâce à ses réalisations dans le secteur du bâtiment et de l'habitat, indique samedi un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

