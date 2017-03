Afrique du Nord: Bourse internationale du tourisme de Berlin - Promouvoir la destination Algérie

Alger — L'Algérie qui a participé à la 51ème édition de la Bourse internationale du tourisme de Berlin (ITB), en Allemagne du 8 au 12 mars, a présenté toutes les facettes touristiques et culturelles pour promouvoir la destination Algérie.

Sous la conduite de l'Office national du tourisme (ONT), une quinzaine d'agences des structures public et privé y ont participé avec un riche programme qui fait ressortir le potentiel touristique de l'Algérie ainsi que la diversité de son patrimoine culturel, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Des spots publicitaires sur les sites et les lieux touristiques que renferme l'Algérie sont projetés au niveau d'un stand de 100 m² où sont, par ailleurs, exposés des prospectus et des dépliants ainsi que des CD en anglais et en allemand pour la promotion de la destination Algérie. Des supports publicitaires sont également distribués aussi bien aux professionnels qu'au public.

Une "Journée de l'Algérie" a été programmée durant cette manifestation, le 9 mars.

Le stand algérien se distingue également par la présence de deux artisans qui, à travers leur création, ont parfaitement illustré d'autres facettes de la destination Algérie.

Ainsi, des produits de maroquinerie ornés de motifs arabesques, touaregs et berbères, fabriqués à la main, ont été exposés par l'artisan Nasserdine Semrouni qui est parvenu à travers ses oeuvres, à conjuguer la modernité avec la tradition.

Les bijoux traditionnels étaient également à l'honneur grâce aux diverses pièces présentées par l'artisan Rachid Hadj Rabia qui a également offert au public féminin la possibilité de se faire des tatouages au henné.

La fantaisie et le rêve étaient également au rendez-vous. En effet, dans un décor aménagé à cet effet, Naceur Aceval, un conteur algérien établi à Stuttgart, a su embarquer le public dans un voyage magique fait du contes puisés du patrimoine collectif algérien et racontés en langue allemande, entrecoupés parfois de quelques citations en arabe dialectal, illustrant parfaitement l'hospitalité et la générosité qui caractérisent le peuple algérien.

La Bourse internationale du tourisme de Berlin, qui enregistre plus de 10.000 exposants représentant 184 pays, est l'une des plus grandes manifestations touristiques au monde.

C'est un espace d'échange pour les acteurs de l'industrie touristique, qui permet aux visiteurs de découvrir les opportunités et les nouveautés proposées par les différentes destinations touristiques.