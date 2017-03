Algérie: Le 15e Forum mondial du développement durable lundi à Paris

Le ministre abordera aussi quelques traits de la politique énergétique de l'Algérie, son expérience en matière d'accès à l'énergie, son engagement dans les énergies renouvelables et les efforts qui sont consentis en faveur d'une transition énergétique effective conjuguée à des objectifs d'essor industriel et économique, ajoute la même source.

Lors de l'ouverture du forum, M. Boutarfa fera une allocution dédié aux "perspectives énergétiques et développement durable de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient".

Les intervenants lors de forum, placé sous le thème "la Méditerranée et les pourtours régionaux", aborderont la problématique de l'énergie dans la région méditerranéenne ainsi que la question du développement selon deux angles complémentaires du développement local et des alliances géostratégiques, précise le communiqué.

