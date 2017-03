Afrique: "Un homme, deux théâtres" en compétition aux 12es rencontres du film de Madagascar

Souk Ahras — Le court-métrage "Un homme, deux théâtres", co-réalisé par Aissa Djouamaâ et Rabah Slimani, sera projeté à la 12 édition des rencontres du Film Court de Madagascar (RFC), prévue du 21 au 29 avril prochain à Antananarivo, a-t-on appris dimanche auprès des deux réalisateurs.

Aissa Djouimaâ a, dans une déclaration à l'APS, révélé que cette prochaine édition du RFC, qui reste l'une des plus belles vitrines du court métrage panafricain, mettra en compétition une vingtaine de cinéastes internationaux pour un total de 30 films projetés.

Il a indiqué que son film sera en lice pour le prix du "meilleur film" et celui du meilleur "rôle masculin" campé, dans ce court métrage, par le comédien Tarek Atrous.

Ce film traite de la place de l'artiste dans une société qui déconsidère son métier, à travers l'histoire de Tarek, doué et polyvalent, passionné par le théâtre, et qui, après avoir travaillé dans plusieurs domaines, décide de faire de sa passion son gagne-pain, faisant fi des critiques et du regard des gens.

Selon Djouimaâ, ce film tourné entre Annaba et Souk Ahras, aborde de manière subtile les espérances et les questionnements de l'artiste moderne, balloté entre le désir de poursuivre ses rêves et la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille.

Pour rappel, le film "Un homme, deux théâtres" a été projeté en avant-première à la deuxième édition du Festival d'Annaba du film méditerranéen (FAFM ) et a participé à de nombreux festivals internationaux, parmi lesquels le festival international du film de Dubaï (DIFF), le festival international du court métrage "Kinosmena" (Biélorussie) et le festival international du court métrage indépendant de Dacca (Bengladesh).