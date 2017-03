Algérie: L'AFS maintenue et de nouvelles listes de bénéficiaires à l'étude

La ministre s'était rendue, au cours de son déplacement dans la wilaya, à Tablat et Beni-Slimane où elle visité respectivement un Salon des activités féminines et le Centre pour enfants sourds-muets.

Elle a évoqué, dans ce contexte, l'arsenal législatif et juridique mis en place en vue de protéger la femme contre les différentes formes de violence, la parité entre homme et femme en matière d'accès au travail notamment, le soutien à la femme au foyer ou en détresse, dans le cadre des différents dispositifs d'aide initiés par les pouvoirs publics.

Au pôle universitaire de Médéa où la ministre a assisté à une journée d'étude sur le parcours et la vie de l'héroïne de la résistance populaire, Mounia Meslem a rappelé, dans une allocution, la stratégie mise en place par le gouvernement pour la promotion de la condition féminine et la protection de la femme.

"Un parcours dont chaque femme algérienne doit être fière et qu'on se doit de valoriser et lui assurer une large diffusion auprès des générations futures", a-t-elle affirmé, exhortant, chacun dans son domaine, à apporter sa contribution pour "lever le voile" sur l'histoire de cette femme qui a refusé la soumission au redoutable Maréchal Randon, chef du corps expéditionel de l'armée coloniale, chargé de mâter le soulèvement populaire dans le Djurdjura.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mounia Meslem Si-Ameur, a appelé dimanche à El-Aissaoui, nord-est de Médéa, a valoriser le legs de l'héroïne de la résistance populaire, Lalla Fadhma Nsoumer et de s'inspirer de son parcours.

Mme Meslem a annoncé, d'autre part, qu'un projet a été soumis au premier ministère et au ministère de l'Emploi en vue d'élargir le nombre de bénéficiaires du dispositif d'insertion social (DIS) et d'insertion professionnel (DIP), de manière à toucher un effectif important de jeunes diplômés universitaires.

