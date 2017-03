Algérie: Hausse des surfaces agricoles irriguées par des systèmes économes en eau

Le secteur accompagne l'agriculteur en matière de techniques de forage et d'exploitation, la commission technique relevant du secteur procède à l'examen du dossier et à l'octroi d'autorisations.

Par ailleurs, les grands systèmes de transfert des eaux mis en service dans le nord du pays ont permis l'irrigation de près de 95.000 hectares au niveau de 10 wilayas, à savoir Mila, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela (Beni Haroune), Sétif et Bordj Bou Arreridj (système des Hauts plateaux de Sétif) ainsi que Mostaganem, Mascara, Relizane et Oran, dans le cadre du "système MAO" (Mostaganem- Arzew-Oran).

Le ministère des Ressources en eau œuvre en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, à lancer un programme de sensibilisation des agriculteurs à l'importance d'économiser la ressource hydrique, à travers la modernisation des équipements d'irrigation et l'introduction de techniques modernes économes en eau, outre le renforcement du système d'irrigation collectif.

