Algérie: Résolution de 159 affaires criminelles grâce au système AFIS

Alger — Un total de 159 affaires criminelles ont été résolues par la police judiciaire de la sûreté nationale au cours des deux mois de décembre et janvier derniers grâce au système Automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS), indique dimanche la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

"Les services de police judiciaire de la Sûreté nationale ont traité, au cours du mois de décembre et janvier derniers, 159 affaires criminelles liées aux atteintes aux personnes et aux biens et réussi à identifier les auteurs présumés grâce aux techniques modernes d'investigations", précise la même source.

"C'est en effet le système automatisé d'identification des empreintes digitales qui a été derrière ces résultats avec notamment la reconnaissance des empreintes digitales des mis en cause", explique la DGSN.

Selon cette source, "10 affaires, qualifiées de complexes, ont été traitées grâce à ces techniques, par les experts du laboratoire central de police scientifique et technique relevant de la direction de la Police judiciaire", ajoutant que "le reste a été élucidé au niveau des laboratoires des différentes sûretés de wilaya du pays".

"Parmi les 10 affaires en question, 4 d'entre elles portent sur le vol par effraction, 3 affaires de vol par escalade, 2 affaires de vol à la roulette et 1 affaire de vol simple", relève le communiqué.

"Ces résultats ont été réalisés grâce aux nouvelles techniques adoptées par la DGSN, mais également grâce à la mobilisation des éléments de police qui ne ménagent aucun effort pour faire face à toute forme de criminalité et préserver la sécurité des citoyens et leurs biens, sans omettre le rôle important du citoyen qui demeure un maillon essentiel dans l'équation sécuritaire à travers sa collaboration avec les services de police par le biais des numéros verts 15-48 et 17 police secours", conclut le communiqué.