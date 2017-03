Ile Maurice: Fillette abandonnée - Incursion dans la vie d'Émilie, 9 ans

Si l'on en croit ses dires, la fillette et le toutou aperçu plus tôt étaient bien amis... «Elle était là, dans son fauteuil roulant, avec le chien à ses côtés. Elle lui donnait à manger de son assiette.»

«Sa laport la ress ouver mem. Tifi-la ti pé ress déor souvan, lor palié», affirme Caroline (prénom modifié). Elle poursuit: «Elle m'appelait souvent, elle me demandait de venir la voir, elle me disait que sa mère était absente de la maison. Mais je ne lui demandais pas plus de détails, je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regardait pas.»

Des escaliers style «sali rouz» conduisent jusqu'à la porte d'entrée de la maison où habitait Émilie. La poignée est cassée, un chien au regard triste nous accueille. Serait-ce à cause de l'absence de la fillette ? Cette dernière a été prise en charge par la Child Development Unit (CDU), mardi. Sa maman, Jessica Urani et son papa, Michel Boodoo, sont actuellement en prison.

On l'appellera Émilie. Par respect certes, mais aussi parce qu'aucun des voisins de cette fillette de 9 ans ne connaît son nom. Bizarre, quand on sait qu'ils ont bien des choses à raconter sur la vie de l'enfant, qui aurait été abandonnée par ses parents...

