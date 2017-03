Sénégal: Institutions finacières au Sénégal - Un taux d'accès toujours faible

L'enquête sur l'inclusion financière de la Banque mondiale et de l'Ansd au Sénégal révèle que le nombre de personnes disposant d'un compte dans une institution financière est toujours faible.

Moins de 15% des Sénégalais disposent ainsi d'un compte. D'après l'enquête, seuls 13,4%, 12,1% et 8,4% des adultes disposent respectivement d'un compte au sein d'une entreprise de téléphonie mobile, d'une institution de micro finance et d'une banque. Avoir un compte dans une entreprise de téléphonie mobile est plus cité par les sénégalais. Ainsi, 13,4% des Sénégalais disposent d'un compte au sein d'une entreprise de téléphonie mobile. En deuxième position viennent les institutions de micro finance (Imf) où près du huitième des sénégalais (12,1%) y disposent un compte. Ce pourcentage est plus important à Dakar urbain que dans tout autre milieu de résidence.

Les banques classiques se révèlent être la troisième institution financière où les personnes ont un compte. Ce taux assez faible est estimé à 8,4%. Ce taux est plus élevé en milieu urbain (11,9% à Dakar urbain et 10,7% dans les autres villes) qu'en milieu rural (5,4%).

Par rapport aux causes de non disposition d'un compte dans une institution financière, 9 personnes enquêtées sur 10 (91%) ont déclaré le «manque d'argent» comme principale cause de non utilisation de services financiers, notamment en milieu rural (93,3%) et dans les autres zones urbaines (90,5%) sans compter ceux qui ont évoqué les frais de tenu de compte assez élevés au niveau des institutions financières (3,3%).