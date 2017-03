Congo-Brazzaville: Diaspora - Queen Nzinga Key vend l'image touristique du Congo

Mois de mars- mois de la femme ; l'artiste musicienne congolaise de la Diaspora, Queen Nzinga Key, a fait le déplacement de Brazzaville en provenance de la France pour vendre l'image positive de son pays.

Chanteuse-rappeuse congolaise installée à Dallas aux États-Unis ou elle s'est lancée dans une carrière musicale ; Queen Nzinga Key vient de séjourner à Brazzaville pour la réalisation du clip de sa chanson « Toi et moi ». Dans cette chanson l'artiste musicienne donne conseils aux hommes et aux femmes. Elle dénonce le comportement des hommes qui préfèrent draguer des femmes âgées dans le but d'avoir des belles voitures et d'impressionner les amis au lieu de travailler pour assurer son indépendance afin de pouvoir obtenir ce que l'on veut dans la vie. Elle porte conseil également aux femmes qui ne sont que là à attendre des hommes riches pour avoir une vie de luxe, alors qu'elles peuvent se battre autrement dans la vie sans ne plus être tributaires des hommes. Il en est de même pour certaines femmes qui ont pris de l'habitude de ruiner les hommes

« J'étais venue avec mon manager à Brazzaville depuis fin février pour déposer mon dossier de participation au Fespam. J'en ai profité également pour tourner les clips de ma chanson 'Toi et moi » pour montrer la beauté du Congo afin d'attirer les touristes. J'ai voulu un peu faire comme des Nigérians qui chaque fois en tournant des clips montrent la beauté de leur pays. Ils le font surtout dans des endroits touristiques et pourquoi pas nous », a déclaré l'artiste.

La sortie officielle du clip au style afrobeat est prévue ce 11 mars 2017. L'artiste entend faire de la promotion internationale en passant par Trace Tv. Par ailleurs, elle est en train de préparer un album de 20 titres dont la sortie est prévue en novembre 2017.

Quant au style emprunté, Queen Nzinga Key déclare :« On m'a conseillé de faire plus des chansons qui font danser. Avant je faisais plus des chansons mélancoliques, mais comme c'est l'été, je dois faire des chansons qui bougent. Mais je suis plus mélancolique, parce que, quand je chante, j'aime être connectée à la musique. A la base, je ne suis pas une artiste d'Afrobeat, mon style musical très diversifié tourne autour du RnB, Hip hop, Afropop, Reggae, Reggaeton, Zouk, Dancehall. Mais ça ne me dérangerai pas de faire de l'afrobeat c'est africain et surtout que je suis d'origine africaine. »

Queen Nzinga Key n'est pas à son premier clip. A son actif, « Summer in Paris » réalisé en 2015, « Tolingana Bana Congo » tourné à Dallas etc...

Elle a un programme alléchant courant les mois à venir. Elle participera à la cérémonie des Tam-Tam d'or prévue à Brazzaville en juin 2017 ; à la 11è édition du Fespam si elle est retenue ; au festival « Rageville » à Dallas aux États-Unis, le 30 octobre 2017 . De même la chanteuse représentera le Congo à la cérémonie des récompenses des artistes africains au critérium, le 11 novembre 2017 à Bruxelles en Belgique. Alors qu'au début de l'année 2018, elle sera en tournées américaine, française, canadienne et australienne.