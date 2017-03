Afrique du Nord: La Libye et son patrimoine à l'honneur d'un festival à Tunis

En Libye, le conseil des tribus de l'Est libyen avait dénoncé dans un communiqué « la… Plus »

En Libye, pas de destructions massives mais un manque de protection des sites antiques et un trafic de pièces archéologiques en pleine expansion. Face à ces menaces, Chiara Dezzi Bardeschi, qui a géré le programme culture de l'Unesco en Libye, compte sur mobilisation des populations locales : « Pendant les événements liés à la révolution beaucoup de sites ont été protégés par les communautés locales et encore aujourd'hui il y a beaucoup de sites qui continuent à avoir une considérable participation et contribution aussi par des volontaires. »

Ce week-end avait lieu à Tunis un festival intitulé Pour la Libye. Organisé par les Instituts français de Libye et de Tunisie, cet événement culturel a réuni des artistes, mais aussi des chercheurs autour de plusieurs thématiques comme le patrimoine archéologique libyen. Un héritage menacé, et qui est largement méconnu.

