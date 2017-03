Madagascar: Motocross/4H Honda - Ted fait équipe avec Claudio

L'appellation officielle de la course évolue cette année. Elle se nomme désormais 4 Heures Honda - ELF Moto, suite à un accord de partenariat avec le fabricant de lubrifiant français. Les organisateurs de chez Madauto mettront les bouchées doubles avec leurs différents partenaires, XXL Energy, Someca, Vee Rubber et Allianz, afin d'offrir de nombreux lots aux lauréats.

Ted a déjà goûté une fois à la victoire finale, lors des 4 Heures Honda 2014 à Ambohimanga, quand il a roulé en compagnie du Réunionnais Gautier Laurens, sur CRF 250. Par contre, Claudio n'a jamais remporté la plus mythique des courses d'endurance dans la Grande île. Et il compte certainement s'imposer cette fois-ci, après avoir terminé deuxième l'an dernier, avec Mathias Plantive sur Kawasaki KXF 250.

Un duo de choc. Ted Boyaval et Claudio Tida rouleront ensemble, lors des 4 Heures Honda de dimanche prochain à Imerintsia-tosika. Ils partageront le guidon d'une Honda CRF 250 de la team Honda-Madauto. Ils avaient déjà couru ensemble sur une Husqvarna, lors des 4 Heures Honda 2013, à Ambatolampy Tsimahafotsy, et avaient terminé à la seconde place. Ils feront partie des principaux favoris de cette édition 2017. Claudio, c'est le quadruple champion de Madagascar. Il a été titré en 2012, puis a aligné trois sacres consécutifs en 2014, 2015 et 2016. Pour sa part, Ted a également été champion en 2013. Bref, sur les cinq dernières années, les deux motards ont régné sans partage.

