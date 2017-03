Madagascar: Football/Ligue 1 - AS Adema prend la mesure d'Elgeco Plus

Le choc de la sixième journée du championnat d'Analamanga s'est conclu sur un succès de l'AS Adema devant Elgeco Plus, hier au stade municipal de Mahamasina. Un choc qui a tenu toutes ses promesses puisque six buts ont été marqués durant la rencontre. Au final, l'AS Adema l'a emporté sur le score de quatre à deux. Bien évidemment, son attaquant Angelot a apporté sa pierre à l'édifice avec une des quatre réalisations de son équipe, afin de conforter également sa position de tête au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Une position de tête qu'occupe désormais aussi son club, avec douze points. En effet, l'AS Adema s'empare provisoirement du fauteuil de leader et devance désormais Elgeco Plus d'une longueur. Pour ce dernier, il s'agit de sa toute première défaite de la saison, après avoir aligné trois victoires consécutives.

Deux autres rencontres, comptant pour cette sixième journée, se jouaient également hier, toujours à Mahamasina. D'un côté, Cosfa a battu le promu MI20, deux buts à un. Et de l'autre, Sabnam a vaincu l'autre nouveau venu au sein de l'élite, FC Tana, sur la plus petite de marges, un but à rien. Il reste encore deux autres matches à jouer dans le cadre de cette sixième journée, à savoir Mama FC-Tana Formation et Uscafoot-COSPN. Ils sont prévus pour ce mardi à Mahamasina.