Congo-Kinshasa: Cimetière de Kinsuka - Vivants et morts cohabitent!

Le cimetière de Kinsuka, situé dans la commune de Mont Ngafula, loge non seulement les morts mais aussi les vivants. Mais hélas! Ces individus ayant le droit de jouissance d'un lopin de terre dans la concession dite dernière demeure, désormais, ils sont sans abri. Leurs habitations ont été démolies par des militaires. Toutefois, ils sont déterminés à y rester et affirment qu'ils n'ont nulle part où aller car, ils détiennent leur droit de propriété.

C'était au cours du mois de Juin et Juillet 2015, qu'un bon nombre de maisons ont été détruites par des militaires au sein de ce cimetière du Sud de la capitale Congolaise.

Ils ont également démoli au moins deux écoles, deux centres de santé ; et ont abattu également des poteaux électriques et des arbres fruitiers. Pour cause, la non autorisation d'achat des terrains au sein d'un cimetière d'après les lois foncières.

Cette démolition met les familles devant une problématique sans solution. Des parents, des enfants et leurs biens, tous subissent la chaleur et le froid sans négociation.

Pour certains enfants, depuis que ce drame eut lieu, leurs parents ne savent comment les envoyer à l'école, disent-ils.

Josée, 36 ans, mariée et mère de six enfants, se tient devant les ruines de sa maison, détruite pour la sixième fois depuis qu'elle s'est installée il y a six ans et elle ne sait où se réfugier, confie-t-elle.

Pour sa part, Yves se plaint pour l'argent qu'il a dû gagner péniblement et voici a présent il ne sait que faire. Selon un employé chargé de la collecte des taxes d'enterrement ; il ne sait pas quand ces installations ont commencé mais dénonce ce phénomène qui dure depuis des années.

Il vaut mieux de rappeler que le cimetière de Kinsuka a été construit en 1978 et des milliers de personnes y vivaient avant l'arrivée des soldats.

Kinsuka n'est pas une exception en République Démocratique du Congo ; dans d'autres cimetières de Kinshasa et d'autres provinces notamment, au Kongo Central, à la Tshopo ; il arrive que des civils et d'autres personnes vivent parmi les morts.

Qui pourra venir au secours de ces misérables citoyens? Les hommes politiques ? Soit attendre jusqu'au moment de la campagne électorale des prochaines élections ?

Ou faudra-t-il qu'ils se confient à l'Eternel Dieu comme disent les saintes écritures : "Le secours me vient de l'Eternel qui a créé les cieux et la terre"?