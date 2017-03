Congo-Kinshasa: Fortes pressions de l'UE - La souveraineté en danger !

C'était une visite annoncé depuis des mois et sans cesse repoussée. Une délégation… Plus »

Face à cette situation, les Congolais doivent se souvenir du combat de l'unité qui a été celui de Patrice LUMUMBA. Ceux qui ont aidé à son élimination politique et physique, nous ont offert une dictature qui a duré 32 ans et démoli le pays.

Ceux qui ont tué KADHAFI, tout en disloquant l'Etat et la Nation Libyenne sont décidés à démanteler l'Etat congolais pour en offrir une partie à ses voisins et laisser disperser les autres morceaux dans une configuration dont personne ne saurait mesurer les conséquences.

Un appui logistique dans le processus d'enrôlement et l'organisation matérielle des élections, point 35, ii, lettre c ;

Au point 6 du texte on peut lire «... la priorité sera de doter la mission des moyens nécessaires lui permettant de faire face aux nouveaux défis politiques et sécuritaires en veillant à renforcer le dispositif de protection des civils, et en fournissant un appui pertinent au processus électoral ». Les Européens savent pertinemment bien qu'ils ne le feront pas.

Cette opposition pense naïvement que les européens viennent à leur secours pour des raisons philanthropiques ou démocratiques. L'explication est tout autre et bien simple. Les européens veulent montrer à l'Afrique toute entière leur volonté de soumettre notre continent à leurs intérêts. Accepter ce dictat c'est trahir Patrice-Emery LUMUMBA, Kwame Nkrumah et tous ceux qui, à travers notre histoire, ont donné leur vie pour que l'africain retrouve sa dignité.

Comment ose-t-on exiger d'un Chef d'Etat légitimement élu de nommer un Premier Ministre dont le « pédigrée » et les compétences ne correspondent pas aux exigences acceptées de commun accord entre la Majorité et l'Opposition en toute liberté.

Sans autre forme de procès, tout congolais patriote, tenant au respect de la souveraineté de son pays et respectueux de la lutte des pères de l'indépendance, se doit, avec la plus grande fermeté, rejeter cette intrusion. La RDC n'est pas membre de cette organisation qui n'a rien à faire dans les affaires de notre pays.

En raison de la menace de sanctions brandies dernièrement, les relations entre l'Union Européenne et Kinshasa, sont tendues. Kajepa Molobi, l'analyste pro-Majorité qui, depuis un certain, s'exprime sous forme de Tribune libre, estime que l'Union Européenne s'immisce un peu trop dans les affaires relevant de la cuisine purement interne de la RD. Congo.

