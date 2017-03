Guinée Bissau: Les adversaires du président Vaz exigent sa démission

Une réponse du berger à la bergère, car mercredi dernier, le 8 mars, ce sont les partisans du gouvernement qui ont manifesté devant le Parlement réclamant l'ouverture de l'hémicycle, fermé depuis plus d'un an, empêchant du coup le Premier ministre Umaro Sissoco Embalo de présenter son programme de politique générale. Des accords signés à Conakry en octobre 2016, sous l'égide du président Condé, n'ont apporté aucun changement.

C'est la première sortie du président José Mario Vaz depuis son élection à la magistrature suprême à l'été 2014. Ses adversaires du Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et le Cap-Vert (PAIGC), sa famille politique, l'accusent d'être en pré-campagne. Samedi 11 mars, des milliers d'activistes proches de cette formation politique ont battu les dalles scandant des propos hostiles au président et exigeant sa démission et l'organisation d'élections générales anticipées.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.