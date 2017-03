Cote d'Ivoire: Youssouf Kouyaté (coordonnateur du CCDO) - "La moisson est bonne"

Il a remercié le Conseil national de sécurité, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, le ministre auprès du chef de l'Etat, chargé de la Défense, Alain Donwahi pour leur encadrement, leurs orientations, soutiens et conseils avisés.

Tout en adressant ses félicitations pour le travail abattu. Le patron du CCDO partout où il est passé a réitéré sa confiance à ses hommes, les a invités à plus de vigilance et à redoubler d'ardeur pour le bien-être des populations.

«A l'issue de cette tournée qui nous a permis de prendre contact avec nos hommes, de nous enquérir des consignes que nous leur donnons et de l'état de leur moral, nous pouvons conclure que la moisson est bonne. Vu que nos hommes sont à la tâche avec abnégation et conscience professionnelle », a-t-il affirmé.

Le centre émetteur de la RTI à Abobo, la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) à Yopougon, la maison de la télévision à Cocody, les hôtels "Etoile du Sud" et la "Taverne" de Bassam, le coordonnateur a fait la ronde de ses équipes positionnées à ces différents endroits stratégiques.

Le temps passe et le Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO) fait son chemin dans la sécurisation des villes ivoiriennes, des sites stratégiques d'Abidjan... Ce corps d'élite logé au ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, créé le 11 mars 2013, a eu 4 ans samedi dernier.

