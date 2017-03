Sénégal: L'APDA vise une contribution dans la diversification de l'offre touristique

Mbour — L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA) ambitionne de contribuer à la diversification de l'offre touristique, en vue de jouer "un véritable rôle moteur" dans l'économie sénégalaise, a indiqué son directeur général, Papa Hamady Ndao.

L'APDA "veut aussi faire en sorte que l'artisanat puisse contribuer au développement du tourisme sénégalais", a-t-il indiqué dimanche à Mbour (ouest), en marge d'une rencontre de restructuration du mouvement politique "Euleuk Sénégal" (mouvance présidentielle) dont il est le président.

Selon M. Ndao, "toutes les différentes formes de tourisme ont été explorées au Sénégal, notamment le balnéaire qui a fait son temps", de sorte que désormais, "il faut diversifier l'offre touristique", a-t-il dit.

"Nous avons, au Sénégal, à développer le tourisme artisanal, parce que nous avons un artisanat qui est adossé à notre patrimoine culturel. Nous pouvons montrer au reste du monde ce que nous savons faire de mieux par notre génie culturel à travers l'artisanat", a insisté Papa Hamady Ndao.

Dans cette perspective, l'APDA compte "faire le link" entre l'artisanat et le tourisme et travailler à la qualification des jeunes pour les amener à "revendiquer librement et rigoureusement" un travail, a ajouté son directeur général.

Dans un pays comme le Sénégal, constitué majoritairement de jeunes souvent sans compétence et confrontés à l'acuité du chômage, "la solution se trouve dans l'artisanat", a-t-il soutenu.

Il affirme que l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat compte sur des projets et programmes qui devraient contribuer à la formation des jeunes pour leur donner des compétences et faciliter leur insertion professionnelle.