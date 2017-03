Cote d'Ivoire: Audience - Le secrétaire général de l'OCI chez Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu, ce vendredi 10 mars 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec Dr Youssef Al Othaimeen, secrétaire général de l'Organisation de la Coopé- ration Islamique (OCI). Au terme de l'entretien, Dr Youssef Al Othaimeen a souligné avoir abordé, avec le Chef de l'Etat, des sujets relatifs aux domaines économique, politique et social. Il s'est félicité du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale ainsi que des progrès remarquables accomplis par ce pays en matière de développement.

Le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique a promis d'oeuvrer à l'intensification des relations qui existent entre son organisation et la Côte d'Ivoire. Il a, en outre, annoncé la tenue, à Abidjan, les 10 et 11 juillet prochains, d'une réunion ministérielle de l'OCI, consacrée à diverses questions, notamment la lutte contre le terrorisme, l'économie, la culture et la religion.

Pour terminer, le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique a salué le leadership du Président Alassane Ouattara ainsi que ses conseils avisés et ses orientations. Il a formulé des vœux de succès et de prospérité pour la Côte d'Ivoire, qui est "un très beau pays". Notons que le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, et le directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, ont pris part à cet entretien.