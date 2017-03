Cote d'Ivoire: Alternance 2020 - Voici ce que prépare le RDR

Ya-t-il un problème au RHDP ? L'alliance des Houphouétistes est-elle en train de se déliter ? Les derniers développements et les dernières prises de position portent à le croire. L'épisode de la formation des groupes parlementaires a laissé un arrière-goût dans les couloirs de la rue Lepic. La décision du PDCI-RDA de former son groupe parlementaire, après avoir bataillé pour constituer des listes RDHP pour les élections législatives, a été ressentie comme un lâchage au sein de la Case verte.

En outre, les dernières déclarations de certains responsables du PDCI-RDA dans la presse, ne sont pas faites pour arranger les choses. « Au PDCI-RDA, on veut l'alternance en 2020 », revendiquent certains cadres du parti doyen dans la presse.

« Le RDR doit nous renvoyer l'ascenseur », renchérissent-ils. Des propos qui traduisent des velléités d'émancipation claires et sans concession vis-à-vis du traditionnel allié. Ce n'est pas encore le désamour, mais ce n'est pas non plus le parfait idylle d'il y a quelques années entre les principaux alliés.

Au RDR, on ne veut pas être surpris. Le message a été perçu cinq sur cinq. La haute direction qui a pris le pouls de la situation, a décidé de changer de cap.

Le mot d'ordre actuellement est le retour aux fondamentaux. Compter sur ses propres forces. Redynamiser les structures du parti. Mobiliser la base autour d'un projet porteur pour 2020.

Dans cette optique, les réunions se multiplient ces derniers temps à la rue Lepic pour redonner des couleurs et de la vitalité à la machine RDR. Déjà, en février dernier, le secrétariat général du RDR avait convié les membres du Gouvernement proches du RDR pour réfléchir sur l'avenir et les perspectives.

La question de l'avenir de l'alliance et la stratégie à adopter pour 2020 avaient déjà été évoquées à cette réunion. Apparemment, les choses ont évolué dans le sens de consolider les acquis et une reprise en main. Objectif : préparer certes le prochain Congrès ordinaire, mais surtout l'échéance 2020.

A cet effet, à la dernière rencontre avec les ministres du RDR, jeudi dernier, à la rue Lepic, les membres de la haute direction ont décidé de la mise sur pied d'une équipe pour redynamiser les actions et activités de la formation politique domiciliée à la rue Lepic. Cette équipe est composée de trois pools de réflexion : politique globale du parti, communication et finances.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie globale, la haute direction a battu le rappel de troupes. Des anciens et actuels membres du Gouvernement ont été appelés en renfort pour piloter cette opération.

C'est ainsi que le pool « politique globale du parti », est conduit par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, les ministres Gilbert Kafana Koné, Adama Bictogo et Ibrahim Cissé Bacongo.

La communication reste l'affaire du ministre Joël N'Guessan et son équipe. Tandis que les finances et la recherche de financements sont confiés aux ministres Kaba Nialé et Jeanne Adjoua Peuhmond.

A cette réunion au sommet, il a été également question de la situation sociopolitique. Notamment les mutineries des militaires et la grève des fonctionnaires.

A ces préoccupations du moment, après analyse, des décisions et des recommandations ont été prises. On peut donc le constater, le RDR a décidé de se recentrer sur lui-même compte tenu de l'évolution de la situation au niveau du RHDP.

Car, en période de doute, il est plus sûr de compter sur soi-même. D'autant que le projet RHDP prend du plomb dans l'aile et le PDCI-RDA, l'allié naturel, est dans la logique d'une aventure en solitaire.

Avec cette nouvelle organisation, le RDR affiche ses nouvelles ambitions. Désormais, « la force qui va » veut s'appuyer sur elle-même et se consacrer entièrement à ses militants, qui n'attendent que ce retour aux fondamentaux et aux anciennes amours.

Le RDR n'entend pas rater le virage de 2020. D'où ce changement de stratégie. Quant aux détails de sa mise en œuvre, rien n'a filtré. Evidemment.