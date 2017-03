Afrique Centrale: Coopération Cameroun-Gabon - On mise sur la formation professionnelle

La signature d'un accord dans les prochains jours au menu d'une audience entre le MINREX, Lejeune Mbella Mbella et l'ambassadeur du Gabon.

Un accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle sera signé dans les prochains jours, entre le Cameroun et le Gabon. C'est l'un des sujets évoqués vendredi dernier, au cours d'une audience entre le ministre des Relations extérieures (MINREX), Lejeune Mbella Mbella et l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, S.E Paul Patrick Biffot. Par la même occasion, le MINREX et son hôte ont revisité les axes de la coopération bilatérale entre les deux pays. Au premier plan, la lutte contre Boko Haram et le braconnage et les efforts conjoints déployés au niveau de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Autre rendez-vous en perspective dans le cadre de la dynamisation de la relation entre les deux pays, la tenue de la grande commission mixte de coopération Cameroun/Gabon. A ce sujet, les deux pays entendent renforcer et diversifier les axes de coopération qui les unissent. Notamment, l'épineux problème de la libre-circulation dans la sous-région. Du reste, Lejeune Mbella Mbella et S.E Paul Patrick Biffot se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays, et des perspectives qu'offrent de nombreuses opportunités de coopération.