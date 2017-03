Cameroun: Assemblée nationale - Des parlementaires israéliens annoncés

C'est ce qui ressort de l'audience accordée vendredi à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun par Cavaye Yéguié Djibril.

La coopération parlementaire entre Israël et le Cameroun sera plus intense dans les prochains jours, avec la visite au Cameroun d'une délégation de parlementaires israéliens. L'annonce a été faite par l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, S.E Ran Gidor vendredi, à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, le Très honorable Cavaye Yéguié Djibril. Les deux personnalités, à en croire le diplomate israélien, ont revisité la vaste étendue de la coopération entre Israël et le Cameroun, avec un point d'honneur sur les échanges parlementaires.

De son côté, le Cameroun prépare également une délégation de parlementaires, pour une visite en Israël. Israël, dans cette dynamique d'intensification de la coopération, s'engage également dans le partage des expériences dans le domaine agricole. « Le président de l'Assemblée nationale est passionnément attaché à la pratique agricole et l'expertise que nous proposons d'apporter dans ce secteur », a confié le diplomate israélien. C'est ainsi qu'une équipe de techniciens agricoles est annoncée dans l'Extrême-Nord, pour l'implémentation de la technique de « l'irrigation goutte à goutte ».

Sur cet aspect, S.E Ran Gidor a souligné que l'agriculture est l'un des secteurs prioritaires sur lesquels Israël entend mettre un accent majeur au Cameroun. La mise à jour et la consolidation de la coopération bilatérale entre les deux pays passeront, par ailleurs, par la promotion de la haute technologie, l'éducation et la santé publique. Dans l'ensemble, une volonté commune de poursuivre toutes les initiatives et projets de coopération s'est dégagée à l'issue de l'audience.