Cameroun: Lions indomptables - La rentrée

16 champions d'Afrique parmi les 23 joueurs convoqués pour les matchs amicaux de fin mars.

Après un mois dans l'euphorie du titre remporté à la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017, l'heure est à la rentrée pour les Lions indomptables. A la faveur de la période FIFA du mois de mars, les champions d'Afrique seront de sortie avec deux matchs amicaux : le 24 mars contre la Tunisie à Monastir et le 28 mars prochain face à la Guinée, en Belgique.

Leur prestation post-CAN sera donc particulièrement scrutée, tout comme l'est la liste des sélectionnés d'Hugo Broos, rendue publique vendredi dernier. Le sélectionneur national avait annoncé qu'il testerait des joueurs à cette occasion. « Je vais essayer certaines choses encore une fois et peut-être de nouveaux joueurs aussi lors de ces matchs-là. Nous devons avoir un noyau très fort d'abord pour la coupe des Confédérations, ensuite pour le match de septembre qui est très décisif (Ndlr : contre le Nigeria)», déclarait-il récemment à CT.

Ainsi, sur les 23 convoqués, seuls 16 étaient au Gabon le mois dernier. George Bokwe, Jonathan Ngwen, Sébastien Siani, Ndip Tambe, Salli Edgar et Clinton Njie sont ainsi absents alors que Nicolas Nkoulou qui a annoncé une pause avec la sélection nationale. Parmi les joueurs ayant décliné leur convocation avant le début de la CAN, on note le retour d'Eric Maxim Choupo-Moting et de Zambo Anguissa, qui est visiblement prêt à porter le maillot national cette fois. Moïse Pouaty, le gardien d'Union de Douala, pour sa part, avait déjà été convoqué chez les seniors avant d'être finalement écarté pour des raisons administratives.

Parmi les bleus de cette liste, on retrouve Serge Leuko, 23 ans, pensionnaire du CD Lugo en 2e division espagnole. Celui-ci a notamment connu des sélections avec les Juniors entre 2011 et 2012. Il y a aussi Moumi Ngamaleu (Sc Rheindorf Altach, élite autrichienne) qui était notamment au CHAN 2016 alors qu'il évoluait encore avec Coton sport de Garoua. Enfin, l'attaquant Jih Kalvin Kety (Alcobendas Levitt, 4e division espagnole) et le défenseur central Tchamba Duplex (TAD Sport Academy de Yaoundé) ont visiblement tapé dans l'oeil du sélectionneur national lors de la CAN U20 clôturée hier en Zambie. Tout ce monde se retrouvera dans une dizaine de jours en Belgique pour le début du regroupement.