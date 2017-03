Cameroun: Lutte contre le terrorisme - Gendarmes et policiers mieux outillés

Au-delà du renouvellement du bureau des deux chambres, sénateurs et députés pourraient… Plus »

Occasion de souligner que cette formation rentre dans le cadre des appuis de la coopération française pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Le formateur explique que les apprenants ont bénéficié d'un exposé sur l'état de la menace terroriste dans la sous-région ; une revue des textes de loi sur la répression terroriste au Cameroun ; des méthodologies d'une enquête terrorisme et d'audition d'un présumé terroriste ; des mises en scènes pratiques, etc.

C'est également sur ce site que les apprenants ont reçu leurs parchemins de fin de formation, au cours d'une brève cérémonie de fin de stage, présidée par le colonel Benjamin Bogmis, commandant des Ecoles et centres d'instructions de la gendarmerie nationale. Ce, en présence de la représentante du Délégué général à la Sureté nationale (DGSN) et de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France au Cameroun.

